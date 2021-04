Tennis, Fabio Fognini: “Non ho insultato il giudice di linea. Chiederò all’ATP un risarcimento per gravi danni d’immagine” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Non ho insultato il giudice di linea nel match contro Zapata Miralles. Ero frustrato, arrabbiato: parlavo con me stesso. Lo giuro sui miei figli, la cosa che ho più cara al mondo“. Fabio Fognini torna a parlare dell’esclusione dal torneo di Barcellona in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e spiega i motivi per cui ha scelto di fare appello contro la decisione dell’ATP di multarlo (5 mila euro). Una decisione presa subito dopo aver letto il resoconto del supervisor. “Quello che è successo mi ha macchiato l’immagine, facendomi fare una figura da cioccolataio con i miei sponsor (la Babolat aveva ripreso Fognini e Paire con un tweet, ndr). Adesso voglio le scuse per l’enorme errore, se il mio appello verrà rigettato metterò tutto in mano all’avvocato e ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) “Non hoildinel match contro Zapata Miralles. Ero frustrato, arrabbiato: parlavo con me stesso. Lo giuro sui miei figli, la cosa che ho più cara al mondo“.torna a parlare dell’esclusione dal torneo di Barcellona in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e spiega i motivi per cui ha scelto di fare appello contro la decisione dell’ATP di multarlo (5 mila euro). Una decisione presa subito dopo aver letto il resoconto del supervisor. “Quello che è successo mi ha macchiato l’immagine, facendomi fare una figura da cioccolataio con i miei sponsor (la Babolat aveva ripresoe Paire con un tweet, ndr). Adesso voglio le scuse per l’enorme errore, se il mio appello verrà rigettato metterò tutto in mano all’avvocato e ...

Advertising

sportal_it : Fognini pronto a chiedere i danni d'immagine - DonDie_Sospeso : 'Il tennis è strano, Beppe'... ops @paolobertolucci. 'Beh, mica tanto, Fabio'... ops @Marcbucciantini. La Gwynet Pa… - danielemagni23 : Under 16 Maschile Tennis Project Team Tennis Project Team Vs Tennis Brembate Risultato Finale : 3 - 0 Vincono i… - TennisWorldit : Anche la Babolat si muove contro Benoit Paire e Fabio Fognini: i dettagli - infoitsport : Tennis | ATP Estoril 2021 | Fabio Fognini non giocherà in Portogallo -