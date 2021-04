Raggi: 33 km linee tram in più con nuovi progetti (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Immaginate di poter Raggiungere tante zone della nostra citta’ prendendo un’unica linea tram. È cio’ che stiamo facendo con la realizzazione di una nuova mappa di tranvie pensate per la Capitale dalle periferie al centro”. E’ quanto ricorda la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Abbiamo bandito la gara di progettazione per sette nuove linee in diversi quartieri di Roma- ha aggiunto- Dalla nuova tranvia della Musica che andra’ da viale Angelico all’Auditorium alla nuova linea tra via Barletta e piazzale Clodio; dalla metrotranvia linea H Anagnina-Torre Angela al prolungamento-metrotranvia linea G Termini-Tor Vergata; dalla tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo, alla tranvia Vigna Clara-Mancini; fino al nuovo collegamento per il Parco dell’Appia Antica. Parliamo di circa 33 km di nuovi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Immaginate di poterungere tante zone della nostra citta’ prendendo un’unica linea. È cio’ che stiamo facendo con la realizzazione di una nuova mappa di tranvie pensate per la Capitale dalle periferie al centro”. E’ quanto ricorda la sindaca di Roma, Virginia, su Facebook. “Abbiamo bandito la gara di progettazione per sette nuovein diversi quartieri di Roma- ha aggiunto- Dalla nuova tranvia della Musica che andra’ da viale Angelico all’Auditorium alla nuova linea tra via Barletta e piazzale Clodio; dalla metrotranvia linea H Anagnina-Torre Angela al prolungamento-metrotranvia linea G Termini-Tor Vergata; dalla tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo, alla tranvia Vigna Clara-Mancini; fino al nuovo collegamento per il Parco dell’Appia Antica. Parliamo di circa 33 km di...

Advertising

marteblog : Quindi Ama avrebbe applicato le linee guida di Speranza... #romano #raggi - dasivo : RT @Affaritaliani: Elezioni Roma, il sogno di Virginia Raggi per i romani: 7 nuove linee di tram - 79_Alessio : RT @Affaritaliani: Elezioni Roma, il sogno di Virginia Raggi per i romani: 7 nuove linee di tram - borrillo62 : RT @Affaritaliani: Elezioni Roma, il sogno di Virginia Raggi per i romani: 7 nuove linee di tram - effe1312 : @PiazzapulitaLA7 abito a Torino, ma basta cercare linee scolastiche aggiuntive Roma per andare sul sito… -