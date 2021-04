Non è un sogno? (Di lunedì 26 aprile 2021) Laura goes to Oscar. E anche se l’accademia non le ha assegnato la statuetta per la miglior canzone, Laura Pausini sul red carpet degli Oscar 2021 resterà nella memoria. Indosso aveva un abito Haute Couture di Valentino, in seta e lana double. Ci sono volute 500 ore alle sarte della Maison per realizzarlo, abbinato a un cappotto tono su tono. I dettagli del look ce li ha svelati Andrea Mennella, suo stylist di lunga data. Oscar 2021, i voti ai look delle star: scopri guarda le foto Raccontaci tutto del look di Laura agli Oscar. È un abito Haute Couture di Valentino, creato appositamente ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Laura goes to Oscar. E anche se l’accademia non le ha assegnato la statuetta per la miglior canzone, Laura Pausini sul red carpet degli Oscar 2021 resterà nella memoria. Indosso aveva un abito Haute Couture di Valentino, in seta e lana double. Ci sono volute 500 ore alle sarte della Maison per realizzarlo, abbinato a un cappotto tono su tono. I dettagli del look ce li ha svelati Andrea Mennella, suo stylist di lunga data. Oscar 2021, i voti ai look delle star: scopri guarda le foto Raccontaci tutto del look di Laura agli Oscar. È un abito Haute Couture di Valentino, creato appositamente ...

Oscar 2021, Laura Pausini delusione: sfuma il premio Los Angeles, 26 aprile 2021 - "Nel dubbio, non svegliatemi" aveva scritto sui social. E alla fine il sogno, Laura Pausini lo ha vissuto fino in fondo, ma non tornerà nella sua Solarolo con un Oscar (qui tutti i vincitori) per la sua 'Io sì' (dal film 'La vita davanti a sé' di Edoardo Ponti) che ...

Oscar 2021, delusione Pausini e Garrone: infranto sogno italiano Non è bastato l'entusiasmo di papà Fabrizio, che qualche giorno fa si era detto sicuro della ... e neanche il tifo sfegatato dell'esercito di fan pronti a festeggiare la notte del 'sogno americano'.

Laura Pausini non porta a casa l'Oscar, ma è ugualmente vincitrice (anzi di più) Nella notte degli Oscar la cantante italiana non ha vinto. Ma l'essere arrivata a Los Angeles lo considera «uno dei regali più grandi che la vita mi ha fatto». Perché sarebbe stata comunque vincitrice ...

