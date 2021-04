L' Eredità | eliminata Valentina | esce di scena con una bella cifra

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 aprile 2021) Una nuova settimana ha preso il via a L'che, nella puntata del 26 aprile 2021, è stata caratterizzata dall'uscita didella campionessa. Dopo aver vinto unaaltissima, la ragazza ha ceduto il suo posto al un nuovo concorrente Ermanno. Continua a permanere nel game show di Rai 1 la professoressa Monica, ma nemmeno stavolta è riuscita ad arrivare alla Ghigliottina. Al contrario, Beatrice L'saluta: la campionessada Ermanno Quella di lunedì 26 aprile è stata una puntata davvero avvincente per il celebre game show condotto da Flavio Insinna. Dopo aver trionfato a L'intascando la strepitosa somma di 115 mila euro in gettoni d'oro, per la campionessaè già arrivato ...