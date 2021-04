Lazio | Tare | «Oggi ultima spiaggia Futuro? Non perdiamo valore»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Igli, direttore sportivo della, ha parlato prima della gara contro il Milan: le sue dichiarazioni sulIgli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Milan. SCONTRI DIRETTI – «Con la Juve, a tratti, abbiamo giocato bene, andando in vantaggio, ma poi siamo crollati. Con l’Inter abbiamo perso meritatamente. A Napoli la partita è stata indirizzata dai i primi due gol e da quei due episodi».– «Sicuramente in estate ci saranno degli acquisti, perché sarò fondamentale ringiovanire. Però dobbiamo anche mantenere una rosa competitiva. Quando arriva a questi livelli, occorre cercare di dare equilibrio. Non dobbiamo perdere, vista la competitività che c’è per raggiungere i nostri ...

ROMA - Vincere per continuare a sperare nel quarto posto. La Lazio affronta il Milan e va a caccia di un solo risultato. Nel pre partita dell'Olimpico, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha parlato del momento e non solo: "Sicuramente è come una finale e le finali si vincono. Dopo la sconfitta di Napoli..."

Commenta per primo Nel prepartita di Lazio-Milan ha parlato anche il direttore sportivo Igli Tare. Ecco come si è espresso a SkySport: 'Io direi che questa è come una finale e le finali si vincono.'

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio – Milan Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky. Queste le parole del DS biancoceleste: "Questa sera è come una finale di una competizione. Le finali si vincono."