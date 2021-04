Graduatorie Permanenti (24 mesi) ATA: come valutare i SERVIZI. Tabella (Di lunedì 26 aprile 2021) La Tabella valutazione titoli di SERVIZIO nelle Graduatorie Permanenti ATA ai sensi dell’art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per ogni singolo profilo professionale. La domanda di inserimento o aggiornamento nella graduatoria 24 mesi ATA va presentata entro il 14 maggio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) Lavalutazione titoli diO nelleATA ai sensi dell’art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per ogni singolo profilo professionale. La domanda di inserimento o aggiornamento nella graduatoria 24ATA va presentata entro il 14 maggio 2021. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie Permanenti (24 mesi) ATA: come valutare i SERVIZI. Tabella - aetnanet : Bandi di Concorso per soli titoli, per l?inclusione o l?aggiornam. del punteggio nelle graduat. provinciali permane… -