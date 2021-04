Giro d’Italia 2021, l’incognita Pello Bilbao: semplice spalla di Mikel Landa o un possibile vincitore della Corsa Rosa? (Di lunedì 26 aprile 2021) Il basco Pello Bilbao è uno dei nomi che suscitano più curiosità in vista dell’ormai imminente Giro d’Italia 2021. Il portacolori della Bahrain Victorious, l’anno scorso, è giunto quinto nella classifica generale della Corsa Rosa. Ciò che rende il suo risultato ancor più degno di nota, però, è il fatto che sia stato l’unico tra i protagonisti dello scorso Giro ad avere nelle gambe il Tour de France. Bilbao, infatti, nel 2020 ha preso parte anche alla Grande Boucle e, pur correndo da gregario di Mikel Landa, l’ha conclusa al sedicesimo posto. Pello è un corridore completo, forte in salita, in discesa, a cronometro e discretamente rapido in volata. Negli ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Il bascoè uno dei nomi che suscitano più curiosità in vista dell’ormai imminente. Il portacoloriBahrain Victorious, l’anno scorso, è giunto quinto nella classifica generale. Ciò che rende il suo risultato ancor più degno di nota, però, è il fatto che sia stato l’unico tra i protagonisti dello scorsoad avere nelle gambe il Tour de France., infatti, nel 2020 ha preso parte anche alla Grande Boucle e, pur correndo da gregario di, l’ha conclusa al sedicesimo posto.è un corridore completo, forte in salita, in discesa, a cronometro e discretamente rapido in volata. Negli ...

