Enula e Leo Gassmann escono allo scoperto? Le ultime news (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ un gossip che gira ormai da mesi, da quando Enula è entrata a far parte della scuola di Amici 20. La cantautrice e il collega Leo Gassmann stanno insieme? I dubbi sono sempre stati tanti ma sicuramente tra loro c’è stato qualcosa. I due vennero pizzicati più di un anno fa in un parco a Roma e la complicità era abbastanza evidente. Leo ed Enula sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata ma la partecipazione della ragazza al talent show di Maria De Filippi ha cambiato le cose trascinando Enula ad un rapporto molto stretto con il ballerino Alessandro Cavallo. Eppure ora si parla già del ritorno di fiamma con Gassmann. Ecco perché. Enula sta con Leo Gassmann? Un indizio indizio arriva direttamente dai social network Come mai i fan ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ un gossip che gira ormai da mesi, da quandoè entrata a far parte della scuola di Amici 20. La cantautrice e il collega Leostanno insieme? I dubbi sono sempre stati tanti ma sicuramente tra loro c’è stato qualcosa. I due vennero pizzicati più di un anno fa in un parco a Roma e la complicità era abbastanza evidente. Leo edsono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata ma la partecipazione della ragazza al talent show di Maria De Filippi ha cambiato le cose trascinandoad un rapporto molto stretto con il ballerino Alessandro Cav. Eppure ora si parla già del ritorno di fiamma con. Ecco perché.sta con Leo? Un indizio indizio arriva direttamente dai social network Come mai i fan ...

Advertising

VeronicaOrsi1 : RT @gloria_lavi: Video non mio preso da tiktok, pensate prima di parlare! #ameamici20 #Amici20 #giulia #sangiovanni #deddy #aka7even #Marti… - zazoomblog : Enula si consola tra le braccia di Leo Gassmann: “Legati sentimentalmente” - #Enula #consola #braccia #Gassmann: - StraNotizie : Enula si consola tra le braccia di Leo Gassmann: “Legati sentimentalmente” - Giulia20879930 : RT @gloria_lavi: Video non mio preso da tiktok, pensate prima di parlare! #ameamici20 #Amici20 #giulia #sangiovanni #deddy #aka7even #Marti… - unpocontorta_ : RT @gloria_lavi: Video non mio preso da tiktok, pensate prima di parlare! #ameamici20 #Amici20 #giulia #sangiovanni #deddy #aka7even #Marti… -