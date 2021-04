Enthusiast Gaming annuncia l’ingresso in CDA di Richard Sherman

Leggi su esports247

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ingresso di grande rilievo nel consiglio di amministrazione di. La piattaforma multimediale di gioco nordamericana ha infattito nelle scorse ore la nomina in CDA del giocatore di football americano, attualmente in regime di free agent. Questo ingresso non è il primo pernel mondo del. Il giocatore, infatti, collabora già dal 2019 con Luminosity, l’organizzazione di esports di, come ambasciatore globale del marchio.è anche la società madre dei Seattle Surge, team di Call of Duty League, così come dei Vancouver Titans, squadra della Overwatch League. “L’incredibile esperienza di ...