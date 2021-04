Covid, Confcommercio di Napoli a prefetto: “Più controlli per non chiudere” (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Confcommercio di Napoli ha scritto una lettera al prefetto Marco Valentini per porre l’attenzione sullo “stato di profonda preoccupazione degli operatori commerciali a causa del proliferare di assembramenti spontanei cui abbiamo assistito nell’ultimo fine settimana, sia in città che in provincia”. “Queste aggregazioni”, prosegue la missiva firmata dal presidente di Confcommercio di Napoli Carla Della Corte “a volte formate da centinaia di persone, rischiano di vanificare gli sforzi di gran parte della popolazione ed i sacrifici che gli operatori commerciali hanno dovuto affrontare per contenere la pandemia. Inoltre, tali eventi hanno evidenziato ancora una volta come il formarsi di assembramenti a rischio avvenga in maniera del tutto indipendente dalla presenza di esercizi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadiha scritto una lettera alMarco Valentini per porre l’attenzione sullo “stato di profonda preoccupazione degli operatori commerciali a causa del proliferare di assembramenti spontanei cui abbiamo assistito nell’ultimo fine settimana, sia in città che in provincia”. “Queste aggregazioni”, prosegue la missiva firmata dal presidente didiCarla Della Corte “a volte formate da centinaia di persone, rischiano di vanificare gli sforzi di gran parte della popolazione ed i sacrifici che gli operatori commerciali hanno dovuto affrontare per contenere la pandemia. Inoltre, tali eventi hanno evidenziato ancora una volta come il formarsi di assembramenti a rischio avvenga in maniera del tutto indipendente dalla presenza di esercizi ...

