Consegne non rispettate, l'Ue fa causa ad AstraZeneca (Di lunedì 26 aprile 2021) La Commissione, con l'approvazione unanime dei 27 stati membri, ha avviato, venerdì scorso, una procedura giudiziaria contro AstraZeneca, per le forniture ridotte di vaccini rispetto al contratto firmato con la Ue. Bruxelles mette così in atto la minaccia evocata da settimane, dopo aver aperto il 19 marzo scorso una procedura di risoluzione di conflitti con AstraZeneca. Per la Commissione, «i termini del contratto, o parti di esso, non sono stati rispettati e la casa farmaceutica non è stata in grado … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

