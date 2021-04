Wolff | “Il regolamento del 2022 modificherà i distacchi tra vetture”

(Di domenica 25 aprile 2021) La stagione 2021 rappresenta un anno transitorio prima dell’approdo in F1 del tanto attesodel. Secondo il team principal della Mercedes,, le nuove regole modificheranno nuovamente itra le. Gp Suzuka: rinnovo fino al 2024 Ildelvedrà la Mercedes primeggiare? La stagione 2021 ci sta presentano un campionato di Formula Uno molto competitivo. Lesembrano infatti essere quasi sullo stesso piano, ad eccezione della Haas. Iltecnico imposto dalla FIA per l’attuale stagione, sembra aver avuto effetto. In occasione della terza sessione di qualifiche del gran premio di Imola, le prime ottoerano racchiuse in circa mezzo secondo. Una ...

Advertising

automotorinews : ??? #F1 e il regolamento 'poco chiaro' al team principal dell'#AstonMartin Otmar #Szafnauer ?? Toto #Wolff non ha du… - Th_Dm4570 : Ieri sera Richard D. Wolff ha asserito che una delle tradizioni socialiste vuole il controllo o il regolamento stat… - OA_Sport : #F1, Toto #Wolff: “L’Aston Martin si lamenta delle modifiche al regolamento? L’obiettivo era la Mercedes…” -

Ultime Notizie dalla rete : Wolff regolamento

Periodico Daily - Notizie

Un equilibrio che, secondo Toto, nel 2022 potrebbe essere cancellato dal nuovoche entrerà in vigore fin dal prossimo anno: 'quest'anno i distacchi sono ridotti rispetto al 2020 ed ......Powertrains e dovrà scontare i diciotto mesi di inattività forzata prevista dal, e ...non è stato dei più semplici e ha lasciato degli strascichi all'interno del team guidato da Toto, ...Secondo Toto Wolff, il regolamento del 2022 della Formula Uno, modificherà nuovamente i distacchi tra le vetture in pista.Il Mondiale 2021 sta regalando uno spettacolo che non si vedeva da tempo in Formula 1, con Mercedes e Red Bull sullo stesso livello che in ogni gara si contendono decimo su decimo la vittoria. Gli alt ...