"Senza un minimo di stile, non sei più buono". Rissa clamorosa, Anna Pettinelli fa a pezzi Rudy Zerbi: si scatena l'inferno (Di domenica 25 aprile 2021) Stracci volanti ad Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e arrivato ora alla sua fase serale. Gli scontri nel programma sono all'ordine del giorno e nell'ultima puntata, quella di sabato 24 aprile, si sono consumati tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Zerbi infatti ha nuovamente criticato un'esibizione di Aka7even. In particolare l'esibizione su un pezzo di Tina Turner con aggiunta di barre che Rudy ha bollato però come scontate e banali. Piccatissima la replica della Pettinelli: "Io non metto in dubbio la qualità della tua squadra. Tu lo fai perché ti manca lo stile", ha picchiato durissimo. Altrettanto dura, però, la replica di Zerbi: "È da quando è iniziato Amici che attacchi tutti! Non fare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Stracci volanti ad Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e arrivato ora alla sua fase serale. Gli scontri nel programma sono all'ordine del giorno e nell'ultima puntata, quella di sabato 24 aprile, si sono consumati trainfatti ha nuovamente criticato un'esibizione di Aka7even. In particolare l'esibizione su un pezzo di Tina Turner con aggiunta di barre cheha bollato però come scontate e banali. Piccatissima la replica della: "Io non metto in dubbio la qualità della tua squadra. Tu lo fai perché ti manca lo", ha picchiato durissimo. Altrettanto dura, però, la replica di: "È da quando è iniziato Amici che attacchi tutti! Non fare la ...

