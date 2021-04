Scuola, Bianchi: 'Tracciamento e trasporti per settembre' (Di domenica 25 aprile 2021) Per settembre, 'con il decreto Sostegni abbiamo stanziato 150 milioni già distribuiti alle scuole per acquisti e interventi per la sicurezza. Il nodo trasporti è quello da affrontare con più decisione'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) Per, 'con il decreto Sostegni abbiamo stanziato 150 milioni già distribuiti alle scuole per acquisti e interventi per la sicurezza. Il nodoè quello da affrontare con più decisione'...

