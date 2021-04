Nadal e Tsitsipas in finale all’ATP di Barcellona (Di domenica 25 aprile 2021) Nadal e Tsitsipas si scontreranno nella finale del torneo ATP di Barcellona. I due tennisti sono pronti a prendersi la vittoria e il trofeo della competizione spagnola. Sarà un incontro entusiasmante per gli appassionati di tennis che vedranno il numero tre del mondo sfidare il quinto tennista più forte. La partita si giocherà oggi pomeriggio domenica 24 aprile, a partire dalle 16.00. Sarà visibile sul canale Sky Sport Uno o Sky Sport Arena. Sinner eliminato da Tsitsipas all’ATP di Barcellona Nadal e Tsitsipas: chi avrà la meglio a Barcellona? Il torneo ATP di Barcellona sta per terminare, ovviamente prima di concludersi deve giocarsi la fase finale. I due tennisti che si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021)si scontreranno nelladel torneo ATP di. I due tennisti sono pronti a prendersi la vittoria e il trofeo della competizione spagnola. Sarà un incontro entusiasmante per gli appassionati di tennis che vedranno il numero tre del mondo sfidare il quinto tennista più forte. La partita si giocherà oggi pomeriggio domenica 24 aprile, a partire dalle 16.00. Sarà visibile sul canale Sky Sport Uno o Sky Sport Arena. Sinner eliminato dadi: chi avrà la meglio a? Il torneo ATP dista per terminare, ovviamente prima di concludersi deve giocarsi la fase. I due tennisti che si ...

