“Lo so, è un incubo per te”. I soliti ignoti, la partita di Francesco Renga è un disastro. Amadeus senza parole (Di domenica 25 aprile 2021) Una gran bella puntata quella del 24 aprile 2021 de I soliti ignoti, il programma condotto magistralmente da Amadeus. Ospite della serata il bravissimo cantante Francesco Renga, che ha giocato per devolvere una somma di denaro in beneficenza. Ospitato dal padrone di casa, Francesco Renga ha giocato ma non è riuscito purtroppo a vincere nulla. Renda, pur essendo riuscito ad arrivare allo step finale del gioco con una somma non altissima ma comunque molto importante (30.000€), è stato tradito dal suo intuito al momento di dare l’ultima risposta, relativa al parente misterioso. A questo punto Amadeus ha detto: “E’ la sorella dell’ignoto numero 2, il tuo incubo!”, in riferimento ad una gag che Francesco ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Una gran bella puntata quella del 24 aprile 2021 de I, il programma condotto magistralmente da. Ospite della serata il bravissimo cantante, che ha giocato per devolvere una somma di denaro in beneficenza. Ospitato dal padrone di casa,ha giocato ma non è riuscito purtroppo a vincere nulla. Renda, pur essendo riuscito ad arrivare allo step finale del gioco con una somma non altissima ma comunque molto importante (30.000€), è stato tradito dal suo intuito al momento di dare l’ultima risposta, relativa al parente misterioso. A questo puntoha detto: “E’ la sorella dell’ignoto numero 2, il tuo!”, in riferimento ad una gag che...

Advertising

RobertoBurioni : In molti abbiamo fatto errori nei primi giorni di questo incubo e anche io me ho fatto uno, grave. Non “rischio zer… - PiuValliTV : STALKER E SPACCIATORE IN MANETTE Ha picchiato, perseguitato e maltrattato i genitori per mesi per farsi consegnar… - FrancescoPens10 : Io aspetto il #25aprile solo per vedere che si inventano Salvini e la Meloni . Sarà un incubo per loro perché o fes… - Maria30573477 : @PoliticaPerJedi Buon 25 aprile al nostro Presidente ed a tutti noi, a mia madre che era una giovane ragazza, a mio… - PancakeItaliano : Avere più gusti in fatto di film/musica/videogame è un incubo perchè puoi tecnicamente far parte di qualsiasi grupp… -

Ultime Notizie dalla rete : incubo per Cani, attenzione! Arriva la primavera? Cioccolato (fondente anche peggio) delle uova di Pasqua La gioia e la curiosità dei bambini nello scartare le uova di Pasqua possono trasformarsi per i cani in un vero e proprio incubo. Il cioccolato ...

"Non regaliamo i moderati alla destra, parliamo anche con FI" Una grande coalizione riformista per vincere le amministrative di Palermo, tutte le scadenze elettorali successive e liberare il Paese dall'incubo del sovranismo". Nel dibattito sulle alleanze in ...

Il conto in banca del 35enne era stato bloccato per un caso di omonimia L'Unione Sarda Speranza e l’incubo variante indiana, ingresso vietato in Italia Nuova ordinanza del ministro della Salute: vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in India, si alza il livello d'allerta ...

L’incubo del Covid in India, situazione drammatica: tutti gli aggiornamenti La seconda ondata del Covid 19 in India si è trasformata in un incubo. La situazione sanitaria nel grande paese asiatico è oltre ogni livello di gravità immaginabile, facciamo il punto.

Cioccolato (fondente anche peggio) delle uova di Pasqua La gioia e la curiosità dei bambini nello scartare le uova di Pasqua possono trasformarsii cani in un vero e proprio. Il cioccolato ...Una grande coalizione riformistavincere le amministrative di Palermo, tutte le scadenze elettorali successive e liberare il Paese dall'del sovranismo". Nel dibattito sulle alleanze in ...Nuova ordinanza del ministro della Salute: vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in India, si alza il livello d'allerta ...La seconda ondata del Covid 19 in India si è trasformata in un incubo. La situazione sanitaria nel grande paese asiatico è oltre ogni livello di gravità immaginabile, facciamo il punto.