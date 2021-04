Andrea Fortunato: talento, passione e un destino crudele (Di domenica 25 aprile 2021) Andrea Fortunato aveva tutto per diventare l’erede di Antonio Cabrini alla Juventus, ma purtroppo il destino aveva un altro piano per lui Andrea Fortunato correva veloce, divorando il campo con la passione di chi ha fretta di prendersi il futuro. Intanto aveva già tutto: fama, bellezza e una carriera in rampa di lancio alla Juventus. Ma la malattia – terribile e fulminante – gli tolse prima il campo, poi sogni e speranze, ad appena 23 anni. Esplose al Genoa e sbarcò a Torino voluto da Trapattoni, con l’etichetta del nuovo Cabrini che da subito rifiutò. In campo era già potenza, eleganza e personalità, una forza della natura che si prese con naturalezza la maglia da titolare bianconera e quella azzurra (una sola presenza). Poi un lento declino fisico e di prestazioni che a posteriori è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021)aveva tutto per diventare l’erede di Antonio Cabrini alla Juventus, ma purtroppo ilaveva un altro piano per luicorreva veloce, divorando il campo con ladi chi ha fretta di prendersi il futuro. Intanto aveva già tutto: fama, bellezza e una carriera in rampa di lancio alla Juventus. Ma la malattia – terribile e fulminante – gli tolse prima il campo, poi sogni e speranze, ad appena 23 anni. Esplose al Genoa e sbarcò a Torino voluto da Trapattoni, con l’etichetta del nuovo Cabrini che da subito rifiutò. In campo era già potenza, eleganza e personalità, una forza della natura che si prese con naturalezza la maglia da titolare bianconera e quella azzurra (una sola presenza). Poi un lento declino fisico e di prestazioni che a posteriori è ...

