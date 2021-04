Sottomarino scomparso a Bali | continuano le ricerche Ossigeno in esaurimento per l’equipaggio

(Di sabato 24 aprile 2021)lesenza sosta ledelKRI Nanggala 402 disperso dal 21 aprile al largo di. Questa mattina le navi della marina indonesiana hanno trovato un oggetto non identificato a una profondità di 50-100 metri ma non vi è certezza che possa essere ila bordo del quale ci sono 53 persone per le quali cresce la preoccupazione: secondo l’ammiraglio Margono infatti l’si esaurirà entro le 3 della mattina di sabato. Si fa sempre più drammatica la situazione delKRI Nanggala 402al largo diil 23 aprile. Le...

Un segnale proveniente da un oggetto non identificato. E' tutta qui la speranza a cui si aggrappano i soccorritori alla ricerca deldella Marina indonesianamercoledì scorso con 53 persone a bordo nel mare di Bali. Più che una ricerca, un'agonia, perché ammesso che l'imbarcazione non sia danneggiata, ha ...E' corsa contro il tempo nel mare di Bali , dove i soccorsi in campo per cercare ildella Marina indonesianada mercoledì stanno cercando di intercettare l'imbarcazione. Decine di navi e mezzi aerei stanno battendo l'area, al largo dell'isola dell'arcipelago ...La Kri Rigel-933 e la sua apparecchiatura sonar è l'ultima speranza per i 53 marinai a bordo del sottomarino indonesiano Nanggala: questa sera finiranno le 72 ore di ossigeno su ...L'ultimo contatto c'è stato mercoledì: erano le tre del mattino in Indonesia. Il KRI Nanggala 402 ha chiesto l'autorizzazione all'immersione, poi più niente: scomparso a circa cento chilometri a nord ...