Lutto in casa Sassuolo, morto il vice presidente Sergio Sassi (Di sabato 24 aprile 2021) Lutto in casa Sassuolo, con la scomparsa del vicepresidente del club neroverde Sergio Sassi. Questo il comunicato emesso dalla società emiliana: “È oggi venuto prematuramente a mancare il nostro vice presidente Sergio Sassi, che per tanti anni è stato una colonna portante della storia del Sassuolo Calcio oltre ad essere una stimatissimo imprenditore del comprensorio ceramico. Sempre vicino alla squadra nei momenti importanti, la sua scomparsa ha colpito tutto il mondo neroverde. La famiglia Squinzi, il presidente Carlo Rossi e l’A.D. Giovanni Carnevali, i dirigenti, le squadre, gli staff tecnici, i dipendenti e i collaboratori del Sassuolo Calcio ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021)in, con la scomparsa deldel club neroverde. Questo il comunicato emesso dalla società emiliana: “È oggi venuto prematuramente a mancare il nostro, che per tanti anni è stato una colonna portante della storia delCalcio oltre ad essere una stimatissimo imprenditore del comprensorio ceramico. Sempre vicino alla squadra nei momenti importanti, la sua scomparsa ha colpito tutto il mondo neroverde. La famiglia Squinzi, ilCarlo Rossi e l’A.D. Giovanni Carnevali, i dirigenti, le squadre, gli staff tecnici, i dipendenti e i collaboratori delCalcio ...

