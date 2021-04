Laura Boldrini aveva un tumore al femore: un sarcoma raro scoperto grazie ad una risonanza (Di sabato 24 aprile 2021) Laura Boldrini è stata dimessa dall’ospedale Rizzoli di Bologna; la deputata del PD era ricoverata da diverse settimane per sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore. Un’esperienza spaventosa, ha raccontato: “Non ero preparata ad affrontare una simile malattia“. Vissuta con il sostegno a distanza della figlia, impossibilitata a raggiungerla a causa della pandemia, e dei fratelli che le sono stati molto vicino. Laura Boldrini racconta il tumore In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Laura Boldrini ha raccontato il suo calvario tra la paura e una scoperta della fragilità umana, che non aveva mai davvero preso in considerazione. La deputata si era ricoverata lo scorso 10 marzo presso ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 aprile 2021)è stata dimessa dall’ospedale Rizzoli di Bologna; la deputata del PD era ricoverata da diverse settimane per sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuovere un. Un’esperienza spaventosa, ha raccontato: “Non ero preparata ad affrontare una simile malattia“. Vissuta con il sostegno a distanza della figlia, impossibilitata a raggiungerla a causa della pandemia, e dei fratelli che le sono stati molto vicino.racconta ilIn una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha raccontato il suo calvario tra la paura e una scoperta della fragilità umana, che nonmai davvero preso in considerazione. La deputata si era ricoverata lo scorso 10 marzo presso ...

Advertising

rinaldodinino : @giuseppe_avi @LegaSalvini Lei, persona di sx, con franchezza, assieme alla LAURA BOLDRINI e tutti i restanti di sx… - LUDOVICOTODINI : RT @bettabettanesi: Laura #Boldrini vende la villa di famiglia, gioiello del 700 - fmonaldi65 : RT @Deputatipd: Un abbraccio a Laura Boldrini che lascia oggi l'ospedale Rizzoli di Bologna per cominciare un nuovo percorso di riabilitazi… - infoitinterno : Laura Boldrini dimessa dall'ospedale: come sta. Il racconto - infoitinterno : Laura Boldrini: 'Operata per un sarcoma al femore, un raro tumore. Non sarà una passeggiata' -