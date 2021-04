CorSport: Dal Pino contro Juve e Inter per il no ai fondi, «tramavano di notte» (Di sabato 24 aprile 2021) Nell’assemblea di ieri, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha attaccato duramente sia i sette club che avevano chiesto le sue dimissioni sia Juve, Inter e Milan, le ribelli della Superlega. Il Corriere dello Sport scrive: “Dal Pino ha voluto mostrare i muscoli. In un discorso, in verità una vera reprimenda, durato 20’, il numero uno di via Rosellini ha, inizialmente, replicato ai 7 club che lo avevano sfiduciato, chiedendone le dimissioni, per poi puntare il dito verso Juventus e Inter, colpevoli, attraverso la costituzione della SuperLega, di aver agito contro gli Interessi della serie A. Più sfumata la posizione del Milan, rimasto sempre schierato dalla parte dei fondi. Invece le società bianconera e nerazzurra «di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Nell’assemblea di ieri, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal, ha attaccato duramente sia i sette club che avevano chiesto le sue dimissioni siae Milan, le ribelli della Superlega. Il Corriere dello Sport scrive: “Dalha voluto mostrare i muscoli. In un discorso, in verità una vera reprimenda, durato 20’, il numero uno di via Rosellini ha, inizialmente, replicato ai 7 club che lo avevano sfiduciato, chiedendone le dimissioni, per poi puntare il dito versontus e, colpevoli, attraverso la costituzione della SuperLega, di aver agitogliessi della serie A. Più sfumata la posizione del Milan, rimasto sempre schierato dalla parte dei. Invece le società bianconera e nerazzurra «di ...

