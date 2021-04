Toyota presenta la Mirai al Sindaco di Terni (Di venerdì 23 aprile 2021) Sviluppo e innovazione sono i capisaldi sui quali l’amministrazione comunale di Terni incentra le proprie politiche, e l’impegno profuso nella mobilità sostenibile con una fonte energetica alternativa come l’idrogeno ne è tangibile testimonianza. Una Terni Green che vede nel progetto Hydra, lanciato dal Comune nel 2020, la leva principale. Il Progetto incentrato nell’idrogeno per la mobilità avrà una sua prima applicazione nel Trasporto Pubblico Locale, ha già visto la firma di un Protocollo di Intesa con Ast, Busitalia e Acciai Speciali Terni, ed è già parzialmente finanziato dai fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Si inizierà quindi dagli autobus ad idrogeno per includere nel breve termine anche le autovetture per il trasporto pubblico non di linea e quelle dei privati.“L’amministrazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) Sviluppo e innovazione sono i capisaldi sui quali l’amministrazione comunale diincentra le proprie politiche, e l’impegno profuso nella mobilità sostenibile con una fonte energetica alternativa come l’idrogeno ne è tangibile testimonianza. UnaGreen che vede nel progetto Hydra, lanciato dal Comune nel 2020, la leva principale. Il Progetto incentrato nell’idrogeno per la mobilità avrà una sua prima applicazione nel Trasporto Pubblico Locale, ha già visto la firma di un Protocollo di Intesa con Ast, Busitalia e Acciai Speciali, ed è già parzialmente finanziato dai fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Si inizierà quindi dagli autobus ad idrogeno per includere nel breve termine anche le autovetture per il trasporto pubblico non di linea e quelle dei privati.“L’amministrazione ...

toyota_italia : Andare Oltre lo Zero è realtà. Toyota presenta bZ4X, concept che anticipa il futuro della gamma dei veicoli elettri… - Italpress : Toyota presenta la Mirai al Sindaco di Terni - ABMnewscom : TOYOTA PRESENTA LA MIRAI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO NICOLA ZINGARETTI - xxxhgio : RT @toyota_italia: Andare Oltre lo Zero è realtà. Toyota presenta bZ4X, concept che anticipa il futuro della gamma dei veicoli elettrici To… - emanuelede_Sena : RT @toyota_italia: Andare Oltre lo Zero è realtà. Toyota presenta bZ4X, concept che anticipa il futuro della gamma dei veicoli elettrici To… -