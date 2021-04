Salone del Mobile 2021 a rischio | Sala teme lo sciopero | Serve aiuto degli imprenditori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salone del

...e il Comune di Firenze all'insegna della contaminazione e della ricerca di nuovi linguaggi artistici utili a comunicare la ricchezzapatrimonio dei musei civici fiorentini, è girato nel...In questo quadro si inserisce l'incertezza relativa alla prossima edizioneMobile di Milano. L'evento, secondo gli analisti di Equita, "pesa circa il 20% dei metri quadrati affittati ...Covid, 25 milioni per l’inclusione scolastica 23 Aprile 2021 Perquisizioni e sequestri per illeciti ambientali in Sicilia, Calabria e Campania “Operazione CAPRA” 23 Aprile 2021 Cina, Salone di ...Ricordiamo che proprio in terra cinese, per la precisione al Salone di Shanghai, negli scorsi giorni è andata in scena la curiosa protesta di una proprietaria di una Model 3 presso lo stand Tesla, con ...