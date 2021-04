LIVE Sinner-Rublev, ATP Barcellona in DIRETTA: quarto di finale attesissimo, pronostico imprevedibile (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione del confronto Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev, valido per i quarti di finale del torneo ATP 500 Barcellona 2021. Sulla Pista Rafa Nadal l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori quattro della manifestazione (è numero 11 del tabellone). Ostacoli di difficoltà crescente per l’azzurro: oggi si giocherà un posto nel penultimo atto nel tabellone di singolare maschile del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 con il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 3, che ha ricevuto una wild card per prendere parte al torneo. L’unico precedente nel circuito ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione del confronto Buongiorno e bentrovati allatestuale del match tra l’azzurro Janniked il russo Andrey, valido per i quarti didel torneo ATP 5002021. Sulla Pista Rafa Nadal l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori quattro della manifestazione (è numero 11 del tabellone). Ostacoli di difficoltà crescente per l’azzurro: oggi si giocherà un posto nel penultimo atto nel tabellone di singolare maschile del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 con il russo Andrey, testa di serie numero 3, che ha ricevuto una wild card per prendere parte al torneo. L’unico precedente nel circuito ...

