In nome del figlio (di Beppe)

(Di venerdì 23 aprile 2021) La prima reazione al video in cuiGrillo ha sbraitato senza articolare un pensiero compiuto sull’inchiesta che vede suoCiro indagato per stupro di gruppo è stata per molti di noi usare le categorie della nemesi: il giustizialista che si scopre garantista quando è vittima del circo mediatico-giudiziario e dell’uso politico della giustizia, e cioè dei suoi stessi metodi. Ma è, come molti dei riflessi quasi istintivi, una visione delle cose che non corrisponde alla realtà. Nel caso diGrillo e della vicenda che riguarda suonon c’è stato alcun processo mediatico, nulla di vagamente simile a ciò che ha riguardato qualsiasi altro personaggio politico italiano, di destra o di sinistra, e i suoi familiari. Anzi, quella di Tempio Pausania è stata, per certi versi e fino a un certo punto, ...

Ti vedo e ti rivedo, Grillo. E mi fai pena, certamente, come padre: e ti capisco. E credo che mai tu abbia fatto un errore più grave, inpadre che sei, rispetto al politico che non sei mai stato. Perché le conseguenze, oggi, sono veramente gravi: per tuo figlio, e per te. Per l'eccesso d'amore e per quello che tu hai creato, ...... per non fare che un, ha dettato le linee (o ha dato la linea) nel suo L'art impossible (Puf, ...senso " è lo stesso regista che nelle note di presentazione esalta come un risultato direttosuo ...Dopo aver screditato la ragazza parte la delegittimazione del suo avvocato (Giulia Bongiorno). Così Grillo e il M5s hanno inaugurato il solito processo sommario, stavolta non per condannare gli avvers ...