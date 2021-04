Draghi | Recovery | occasione per tornare a crescere

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Il Foglio” ha pubblicato l’introduzione scritta da Marioalle bozze non ancora definitive del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “L’Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation Eu (Ngeu). E’ un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l’Italia il Ngeu rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme”, affermanell’introduzione alle bozze.“L’Italia - spiega il premier - deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla poverta’, all’esclusione sociale e alle ...