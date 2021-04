De Luca lancia gli “open days” per i vaccini e attacca: “Governo e Figliulo dormono in piedi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’ordinanza “ribelle” e la classica comunicazione del venerdì senza peli sulla lingua. Vincenzo De Luca ha comunicato che la Regione Campania darà il via libera alle “vaccinazioni libere” (ovvero senza prenotazione) per sopperire all’insuccesso della campagna di immunizzazione per la fascia di età 60-69. Il testo dà, di fatto, l’autorizzazione alle diverse ASL di indire delle giornate “open” in cui consentire a tutti di ricevere la prima dose di vaccino. Senza prenotazione. De Luca e l’attacco frontale al Governo e a Fiugliuolo “Il Governo avrebbe dovuto fare una cosa che non fa, cioè approvvigionarsi di vaccini aggiuntivi – ha detto Vincenzo De Luca nel corso della sua diretta Facebook settimanale -. Ripeto la mia domanda al Governo e al commissario: ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’ordinanza “ribelle” e la classica comunicazione del venerdì senza peli sulla lingua. Vincenzo Deha comunicato che la Regione Campania darà il via libera alle “vaccinazioni libere” (ovvero senza prenotazione) per sopperire all’insuccesso della campagna di immunizzazione per la fascia di età 60-69. Il testo dà, di fatto, l’autorizzazione alle diverse ASL di indire delle giornate “” in cui consentire a tutti di ricevere la prima dose di vaccino. Senza prenotazione. Dee l’attacco frontale ale a Fiugliuolo “Ilavrebbe dovuto fare una cosa che non fa, cioè approvvigionarsi diaggiuntivi – ha detto Vincenzo Denel corso della sua diretta Facebook settimanale -. Ripeto la mia domanda ale al commissario: ...

Advertising

ReErthu : @serenarossi_com Ah canzone segreta Luca Toni... ' la mia passione per il calcio non lo so precisamente quando se o… - Camillacesaro_ : RT @BornInThisWay3: 'Aspettiamo Tiger man' Lui la saluta con la manina ???? Lei lancia la frecciata alla giuria. Anna e Luca IO PER VOI MI AM… - piacerecam : RT @BornInThisWay3: 'Aspettiamo Tiger man' Lui la saluta con la manina ???? Lei lancia la frecciata alla giuria. Anna e Luca IO PER VOI MI AM… - BornInThisWay3 : 'Aspettiamo Tiger man' Lui la saluta con la manina ???? Lei lancia la frecciata alla giuria. Anna e Luca IO PER VOI M… - garrone_luca : RT @GuidoCrosetto: La SuperLega è morta, soprattutto per le reazioni dei tifosi e l’effetto a cascata sulla politica e sulle istituzioni.… -