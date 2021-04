Che Inter sarà? Zhang arriva e Conte vuole vedere le carte (Di venerdì 23 aprile 2021) La parola chiave è chiarezza. La chiede Antonio Conte, la chiedono tutti i dirigenti. È una notifica whatsapp sul telefono di Steven Zhang: che succede all'Inter? Meglio ancora: che Inter sarà, dopo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 aprile 2021) La parola chiave è chiarezza. La chiede Antonio, la chiedono tutti i dirigenti. È una notifica whatsapp sul telefono di Steven: che succede all'? Meglio ancora: che, dopo ...

Advertising

riotta : #Travaglio mi ha accusato di tutto, col Fatto portato in tribunale e scuse pubbliche, oggi supera il segno, travali… - MatteoPedrosi : #Gravina: “No sanzioni per Juventus, Milan e Inter. Non si può sanzionare un’idea che non si è concretizzata”… - ZZiliani : #Agnelli, #Marotta, #Gazidis: vedremo chi avrà la dignità di dimettersi. Di certo, data la gravità dell'illecito co… - loff2 : @benzodiazepina @filippo1176 @FrancescoOrdine Ma voi non siete quelli della ‘presunzione di sapere’ che ‘se Pjanic… - theboss_1908 : A scanso di equivoci, le possibilità che #Lautaro lasci l'#Inter sono le stesse che io diventi Milanista. Buona giornata @tuttosport -