(Di giovedì 22 aprile 2021) LIVORNO - Competenza e prontezza. Queste due qualità calzano a pennello ai due neo -, entrambi laureati in scienze infermieristiche, che mentre erano in servizio in città, hanno salvato la ...

Advertising

QuiNewsLivorno : Neo-poliziotti salvano due vite - Caravaggioooo : Polizia di Stato : due neo-poliziotti infermieri salvano due vite umane - Day Italia News -

Ultime Notizie dalla rete : Neo poliziotti

Questure sul web

LIVORNO - Competenza e prontezza. Queste due qualità calzano a pennello ai due, entrambi laureati in scienze infermieristiche, che mentre erano in servizio in città, hanno salvato la vita a due persone colte da malore. Si tratta di due episodi distinti, avvenuti ...Il questore Massucci ha ricevuto nel proprio ufficio i dueche nei giorni scorsi sono stati artefici del salvataggio di due vite. ...In Commissione sicurezza tengono banco le segnalazioni dei consiglieri Baldino e Cenerini. Melley chiede più controlli in vista delle riaperture.Trenta arresti a Enna su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. L'operazione, denominata 'Caput Silente', ha portato tutti gli ...