Napoli Lazio, i convocati di Inzaghi: Luis Alberto stringe i denti e ce la fa

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista di Napoli-Lazio. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che sarà ancora assente a casa del Covid-19, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro il Napoli. C'è Luis Alberto che stringe i denti e ce la fa. 

Alia, Reina, Strakosha, Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, Patrick, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira, Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

