Lem | la vendetta di un ex dipendente? Una pista a sorpresa per il fuoco

(Di giovedì 22 aprile 2021) Almeno con gli incendi la 'ndrangheta non c'entra. Si allontana l'ombra della criminalità organizzata dai due grandi roghi che nel giro di una settimana, a inizio mese, hanno creato in Valdarno una ...

Iniziamo dalla, la seconda fabbrica aggredita dalle fiamme dopo la Valentino Shoes. Ebbene, il ...intorno al presunto responsabile che avrebbe appiccato il fuoco per consumare una...Iniziamo dalla, la seconda fabbrica aggredita dalle fiamme dopo la Valentino Shoes. Ebbene, il ...intorno al presunto responsabile che avrebbe appiccato il fuoco per consumare una...Alla Valentino Shoes si è trattato invece di un semplice incidente. Si allontana definitivamente l’ombra della criminalità organizzata ...Indagini vicine a chiudere il cerchio, forse un licenziamento alla base del gesto. Invece c'è una conferma per il rogo alla «Valentino»: un incidente ...