E' ufficiale | Ibrahimovic rinnova con il Milan

(Di giovedì 22 aprile 2021) Zlatanhato con il. Lo annuncia la società rossonera in una nota. Il club sottolinea nel comunicato che quella rossonera "è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato ...

Advertising

SimoneGambino : UFFICIALE - 'AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese vestirà l… - DiMarzio : #Milan, ufficiale il rinnovo di #Ibrahimovic - SkySport : ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE IL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC L'ATTACCANTE SVEDESE HA FIRMATO PER UN ALTRO ANNO ??… - fcin1908it : Milan, ufficiale il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: il comunicato del club - Daniele20052013 : UFFICIALE – Ibrahimovic rinnova con il Milan: i dettagli del contratto -

Ultime Notizie dalla rete : ufficiale Ibrahimovic

Passata la bufera della Superlega , il Milan deve aver deciso che era arrivato il momento giusto per parlare d'altro: è quindi diventatoil rinnovo del contratto di Zlatan. In ...Zlatanha rinnovato con il Milan. Lo annuncia la società rossonera in una nota. Il club sottolinea nel comunicato che quella rossonera "è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il ...Il club rossonero ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic. Ecco il comunicato.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.