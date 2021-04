Domenica c’è il Bari, la Turris va in ritiro (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Turris va in ritiro. Il club corallino lo ha annunciato attraverso un comunicato stampa a tre giorni dalla sfida con il Bari, già certo di una qualificazione ai play off ma ancora a caccia del miglior piazzamento possibile. Il ritiro è stato deliberato “con lo scopo di tenere il gruppo ancora più coeso e concentrato sull’obiettivo stagionale da conseguire”. Il ritiro partirà domani pomeriggio al termine della seduta pomeridiana e si prolungherà fino alla gara interna con i pugliesi del 25 aprile in programma al Liguori. La società ha anche comunicato che a decorrere dalla giornata di venerdì e fino alla gara di Domenica pomeriggio nessun tesserato rilascerà dichiarazioni ad eccezione del tecnico della prima squadra, Bruno Caneo, che terrà sabato la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLava in. Il club corallino lo ha annunciato attraverso un comunicato stampa a tre giorni dalla sfida con il, già certo di una qualificazione ai play off ma ancora a caccia del miglior piazzamento possibile. Ilè stato deliberato “con lo scopo di tenere il gruppo ancora più coeso e concentrato sull’obiettivo stagionale da conseguire”. Ilpartirà domani pomeriggio al termine della seduta pomeridiana e si prolungherà fino alla gara interna con i pugliesi del 25 aprile in programma al Liguori. La società ha anche comunicato che a decorrere dalla giornata di venerdì e fino alla gara dipomeriggio nessun tesserato rilascerà dichiarazioni ad eccezione del tecnico della prima squadra, Bruno Caneo, che terrà sabato la ...

