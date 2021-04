The Witcher, You, Cobra Kai: le nuove stagioni su Netflix a fine 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) The Witcher, You e Cobra Kai sono di ritorno su Netflix, le nuove stagioni arriveranno sulla piattaforma nel quarto trimestre del 2021. Le nuove stagioni di alcune delle serie Netflix più amate come The Witcher, You e Cobra Kai, approderanno sulla piattaforma streaming nell'ultimo trimestre del 2021 La conferma arriva direttamente dal CEO di Netflix Ted Sarandos in un video rivolto agli investitori, che conferma il ritorno di alcune delle serie più di successo della piattaforma la cui lavorazione ha subito ritardi per via dell'emergenza santiaria. Tra le uscite di fine anno anche i film Red Notice e Escape from Spiderhead. "Quello che è successo nella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) The, You eKai sono di ritorno su, learriveranno sulla piattaforma nel quarto trimestre del. Ledi alcune delle seriepiù amate come The, You eKai, approderanno sulla piattaforma streaming nell'ultimo trimestre delLa conferma arriva direttamente dal CEO diTed Sarandos in un video rivolto agli investitori, che conferma il ritorno di alcune delle serie più di successo della piattaforma la cui lavorazione ha subito ritardi per via dell'emergenza santiaria. Tra le uscite dianno anche i film Red Notice e Escape from Spiderhead. "Quello che è successo nella ...

Ultime Notizie dalla rete : The Witcher The Witcher, You e Cobra Kai non torneranno su Netflix prima di ottobre Potrebbe essere un'estate particolarmente difficile da passare per tutti gli appassionati di serie TV e, in particolare, per i fan delle serie Netflix di The Witcher, You e Cobra Kai. Attraverso le dichiarazioni rilasciate a rilasciate a Deadline da Ted Sarandos , co - amministratore delegato e responsabile dei contenuti della piattaforma di video on ...

Netflix rallenta: aumento abbonati inferiore alle previsioni nel Q1 2021 ... tra cui Sex Education , The Witcher, La Casa di Carta e You , oltre a nuovi film originali come Red Notice (con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds) e Don't Look Up (con un cast ricco di star: ...

