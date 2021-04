Riaperture locali e coprifuoco, Salvini assedia Draghi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteo Salvini ci prende gusto e alza ancora la posta. Dopo aver ottenuto un primo risultato con l’allentamento delle misure a partire da aprile anzichè maggio come inizialmente stabilito, il leader della Lega continua l’assedio e va in pressing sul Presidente del Consiglio Mario Draghi. Bene il calendario delle Riaperture, ma si va troppo in là nel tempo. Servono segnali più immediati. Dice Salvini a Il Tempo: “Siamo al governo per curare e rilanciare l’Italia, ci vogliono coraggio e Riaperture“. In quest’ottica, bene il ritorno alle zone gialle da lunedì prossimo, così come le Riaperture delle attività di ristorazione, ma non basta. Serve un cambio di passo ancora più netto, che coincida con le richieste avanzate da associazioni di categoria e regioni. “La Lega proporrà in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteoci prende gusto e alza ancora la posta. Dopo aver ottenuto un primo risultato con l’allentamento delle misure a partire da aprile anzichè maggio come inizialmente stabilito, il leader della Lega continua l’assedio e va in pressing sul Presidente del Consiglio Mario. Bene il calendario delle, ma si va troppo in là nel tempo. Servono segnali più immediati. Dicea Il Tempo: “Siamo al governo per curare e rilanciare l’Italia, ci vogliono coraggio e“. In quest’ottica, bene il ritorno alle zone gialle da lunedì prossimo, così come ledelle attività di ristorazione, ma non basta. Serve un cambio di passo ancora più netto, che coincida con le richieste avanzate da associazioni di categoria e regioni. “La Lega proporrà in ...

