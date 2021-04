Più di un’idea Spalletti per il Napoli, già contattato a gennaio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mancano ormai altre sette partite al termine della stagione 2020/2021 di Serie A: con l’addio certo di Gennaro Gattuso, il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe creare un progetto rivoluzionario portando al Napoli il tecnico Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il patron azzurro continua a lavorare in prima persona a tale progetto. Un cambiamento radicale che inizierebbe proprio dalla panchina: il divorzio con ‘Ringhio’ è ormai dato per scontato ed in maniera parallela continuano a crescere le azioni del tecnico toscano ex Roma ed Inter. Ed è proprio Luciano Spalletti, che in passato ha anche allenato lo Zenit, uno dei tecnici sulla lista di ADL, tra l’altro già contattato a gennaio in seguito alla sconfitta del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mancano ormai altre sette partite al termine della stagione 2020/2021 di Serie A: con l’addio certo di Gennaro Gattuso, il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe creare un progetto rivoluzionario portando alil tecnico Luciano. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il patron azzurro continua a lavorare in prima persona a tale progetto. Un cambiamento radicale che inizierebbe proprio dalla panchina: il divorzio con ‘Ringhio’ è ormai dato per scontato ed in maniera parallela continuano a crescere le azioni del tecnico toscano ex Roma ed Inter. Ed è proprio Luciano, che in passato ha anche allenato lo Zenit, uno dei tecnici sulla lista di ADL, tra l’altro giàin seguito alla sconfitta del ...

