Outriders, gli oggetti smarriti con il bug dell'inventario torneranno con statistiche potenziate (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pochi giorni fa, People Can Fly ha pubblicato un aggiornamento per Outriders che correggeva il grave problema legato all'inventario. Questo bug in sostanza cancellava tutti gli oggetti presenti nell'inventario dei giocatori e di conseguenza non erano più recuperabili. Dopo che la patch è stata pubblicata, lo studio di sviluppo ha cercato di trovare un modo per ripristinare gli oggetti cancellati arrivando ora ad una soluzione. Prima di tutto, People Can Fly ridarà gli oggetti smarriti ai giocatori, secondo quanto riportato sul post di Reddit. Questo è possibile perché i personaggi e il loro equipaggiamento sono memorizzati sui server. Ma non è tutto: "Le armi distribuite avranno le stesse combinazioni di attributi, ma con i valori di un God-Roll. Gli ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pochi giorni fa, People Can Fly ha pubblicato un aggiornamento perche correggeva il grave problema legato all'. Questo bug in sostanza cancellava tutti glipresenti nell'dei giocatori e di conseguenza non erano più recuperabili. Dopo che la patch è stata pubblicata, lo studio di sviluppo ha cercato di trovare un modo per ripristinare glicancellati arrivando ora ad una soluzione. Prima di tutto, People Can Fly ridarà gliai giocatori, secondo quanto riportato sul post di Reddit. Questo è possibile perché i personaggi e il loro equipaggiamento sono memorizzati sui server. Ma non è tutto: "Le armi distribuite avranno le stesse combinazioni di attributi, ma con i valori di un God-Roll. Gli ...

