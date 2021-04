Orlando | sblocco licenziamenti selettivo | interventi ad hoc

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – “Fino a tutto giugno c’è il blocco deiper tutti, da inizio luglio in poi inizia loper la grande impresa che dispone di ammortizzatori ma per le imprese più piccole si attende l’autunno in attesa di strumenti che attualmente non sono previsti per tutti i tipi di impresa”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro Andreaintervistato a Uno mattina su Rai 1 sottolineando che serviranno “ritocchi”, “si dovrà accompagnare il superamento del blocco” dei“con una serie di strumenti che tengano conto del diverso andamento dei settori“. Ci vuole un pieno coinvolgimento delle parti sociali nel PNRR, un vero e proprio patto” “per massimizzare il più possibile le ricadute occupazionali” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha aggiunto. Concetto ribadito anche ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: Orlando spiega che lo sblocco dei licenziamenti sarà selettivo, con interventi mirati - retewebitalia : Covid, Orlando: si pensa a uno “Sblocco licenziamenti selettivo” - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… - PaoloFicarra : RT @Linkiesta: Orlando spiega che lo sblocco dei licenziamenti sarà selettivo, con interventi mirati - Linkiesta : Orlando spiega che lo sblocco dei licenziamenti sarà selettivo, con interventi mirati - IlFattoNisseno : Covid, Orlando: si pensa a uno 'Sblocco licenziamenti selettivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando sblocco

... ha detto. "Credo sia necessario, e ne parleremo al tavolo con le aziende, distinguere tra le varie dimensioni delle imprese per prevedere unoselettivo - ha spiegato - f aremo un ...Altra questione: quella dellodei licenziamenti a fine giugno. I sindacati chiedono di ... "Non sappiamo ancora quale sarà l'impatto finale della crisi pandemica sull'economia", dice. "È ...(Teleborsa) - "Fino a tutto giugno c'è il blocco dei licenziamenti per tutti, da inizio luglio in poi inizia lo sblocco per la grande impresa che dispone di ammortizzatori ma per le imprese più piccol ...Il ministro del Lavoro dice al Messaggero che su Alitalia la trattativa con la Ue va avanti, ma la compagnia non deve essere «una preda». E in vista del 30 giugno, quando cadrà il divieto generalizzat ...