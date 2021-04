Orgasmo femminile svelato l’arcano: pensavate di sapere tutto? (Di mercoledì 21 aprile 2021) È arrivata la grande scoperta: secondo Mihaela Pavlicev – pediatria dell’ospedale di Cincinnati – e Gunther Wagner – biologo evoluzionista dell’Università di Yale – confrontando le femmine dell’uomo con altri mammiferi come ratti e scimmie è evidente che l’Orgasmo femminile umano derivi dal passato evolutivo della specie umana, quando, insomma, i picchi ormonali che accompagnavano l’Orgasmo della donna … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) È arrivata la grande scoperta: secondo Mihaela Pavlicev – pediatria dell’ospedale di Cincinnati – e Gunther Wagner – biologo evoluzionista dell’Università di Yale – confrontando le femmine dell’uomo con altri mammiferi come ratti e scimmie è evidente che l’umano derivi dal passato evolutivo della specie umana, quando, insomma, i picchi ormonali che accompagnavano l’della donna … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Orgasmo femminile Sessualità: la scienza promuove quattro modi per raggiungere l'orgasmo Anzi di quattro specifiche tecniche suggerite da donne che le hanno sperimentate in prima persona riuscendo così a raggiungere il 'grande O', l'orgasmo femminile. A suggerirle è l'ultimo rapporto sul ...

Orgasmo mentale: quando il piacere è nella testa Per questo, non ha senso asserire che facendo bene una determinata cosa, l'orgasmo femminile sarà assicurato: non esiste una tecnica precisa per stimolare il clitoride, esiste il coinvolgimento con ...

Sessualità: la scienza promuove quattro modi per raggiungere l’orgasmo La Repubblica Sesso, tutte le giornate mondiali e le ricorrenze che lo celebrano Dalle giornate dell'orgasmo a quelle del piacere maschile e femminile: il calendario di tutte le ricorrenze che riguardano il sesso ...

20 fugacissimi secondi Riflettiamo: l’orgasmo femminile dura circa venti secondi, quello maschile dai tre ai dieci secondi. Le donne lo raggiungono nel 69% dei rapporti, agli uomini va meglio, arriviamo al 95%. Ora, tu davv ...

