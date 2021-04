L' Inter lascia la Superlega | il progetto non interessa più

(Di mercoledì 21 aprile 2021) MILANO - Anche l'dà l'addio alla. " Ilallo stato attuale non è più ritenuto d'esse ": eccolo il pensiero del club nerazzurro appreso dall'Ansa. La società nerazzurra è ...

MILANO - Anche l'dà l'addio alla Superlega . " Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto d'interesse ": eccolo il pensiero del club nerazzurro appreso dall'Ansa. La società nerazzurra è la prima, tra le ...Manca solo l'ufficialità ma anche l'ha deciso di lasciare il progetto Superlega. A comunicarlo sarebbe stato un dirigente della stessache al momento non sarebbe più interessata al progetto. L'sarebbe il primo club italiano a lasciare la Superlega ed il primo europeo dopo le sei inglesi. L'ufficialità potrebbe arrivare ...Dopo il ritiro dei sei club inglesi, la società nerazzurra si è sfilata nella notte: Non siamo più interessati al progetto.Il fronte dei sostenitori della nuova lega europea sembra essersi definitivamente sgretolato, nonostante la riunione d’emergenza nella notte. Anche ...