**Covid: P.Chigi, scuola in presenza 50-75% in rossa, dal 70 al 100% in gialla e arancione** (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "scuola: dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%". Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda l'università, "dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - ": dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). Laè garantita in zonadal 50% al 75%. In zonae arancione dal 70% al". Lo rende noto Palazzoal termine del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda l'università, "dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare ladegli studenti del primo anno".

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Covid. Partecipano anche gli esperti Silvio Brusaferro dell'Iss… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - rtl1025 : ?? Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22.00, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, a… - TV7Benevento : **Covid: P.Chigi, scuola in presenza 50-75% in rossa, dal 70 al 100% in gialla e arancione**... - TV7Benevento : **Covid: P.Chigi, da 26/4 ok a spostamenti tra Regioni con green pass**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Chigi Dl Covid, la Lega si astiene. Draghi: "Fatico a comprendere" Palazzo Chigi. Via libera del Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle riaperture. Astenuta, ... L'Italia torna gialla Il cdm ha affrontato il nuovo dl Covid, che fissa le regole per le ...

COPRIFUOCO H22 FINO 31 MAGGIO/ Governo, Lega si astiene: nuovo Decreto tra 15 giorni ... aperture troppo posticipate e confuse per palestre e piscine: per questo la Lega non è convinta del decreto ", trapela dal Carroccio al termine della riunione a Palazzo Chigi. DECRETO COVID, OK CDM: ...

**Covid: P.Chigi, ristoranti anche a cena in zona gialla purché all'aperto** Metro Scontro sul coprifuoco, primo strappo nel governo In Consiglio dei ministri scontro sul coprifuoco, che resta fissato dalle 22 alle 5. La riunione che ha licenziato il decreto sulle riaperture si è svolta in un clima molto teso e ha fatto registrare ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo superano i 142 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...

Palazzo. Via libera del Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle riaperture. Astenuta, ... L'Italia torna gialla Il cdm ha affrontato il nuovo dl, che fissa le regole per le ...... aperture troppo posticipate e confuse per palestre e piscine: per questo la Lega non è convinta del decreto ", trapela dal Carroccio al termine della riunione a Palazzo. DECRETO, OK CDM: ...In Consiglio dei ministri scontro sul coprifuoco, che resta fissato dalle 22 alle 5. La riunione che ha licenziato il decreto sulle riaperture si è svolta in un clima molto teso e ha fatto registrare ...I casi di Covid nel mondo superano i 142 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...