Coronavirus, un’altra vittima tra i Carabinieri: questa volta se ne va il Comandante (Di mercoledì 21 aprile 2021) Franco Gagliardo, ufficiale Comandante dell’Arma dei Carabinieri, è stato ucciso dal Coronavirus presso l’ospedale di Benevento . L’uomo aveva 59 anni. Il Comandante dei Carabinieri Forestali impegnato presso la Stazione di San Marco dei Cavoti Franco Gagliardo si è spento nella giornata di oggi dopo una lunga lotta contro il Coronavirus che continua ad uccidere anche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Franco Gagliardo, ufficialedell’Arma dei, è stato ucciso dalpresso l’ospedale di Benevento . L’uomo aveva 59 anni. IldeiForestali impegnato presso la Stazione di San Marco dei Cavoti Franco Gagliardo si è spento nella giornata di oggi dopo una lunga lotta contro ilche continua ad uccidere anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitsalute : Coronavirus, contagi stabili nel Cesenate e si piange un'altra anziana vittima - ErnestoRocco1 : Covid: un'altra vittima ad #Agropoli #AgropoliNotizie #Cilento #CilentoNotizie #Coronavirus - Reddo_it : Fascicolo sanitario, immuni, io, spid ... no, non bastano, un'altra applicazione inutile. Coronavirus, come funzion… - FF_AAediPolizia : RT @laleggepertutti: Posso farmi accompagnare fuori Regione da un’altra persona - - laleggepertutti : Posso farmi accompagnare fuori Regione da un’altra persona - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus un’altra In Alto Adige un'altra giornata positiva: nessun morto per Covid l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige