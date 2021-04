Ballardini: «Non mi sono fatto una tabella, Pandev grande uomo» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dopo la sfida con il Benevento. Le sue parole Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dopo la sfida con il Benevento. Le sue parole. PASSO INDIETRO – «E’ mancato il gioco però sapevamo che era un’altra partita. Il Benevento si chiude bene e riparte. Abbiamo il merito di aver recuperato in due occasioni. Da qui in avanti dovremo faticare tantissimo. Oggi eravamo troppo tesi. Alcuni giocatori non erano brillanti come al solito e altri non erano al meglio. Si gioca cercando di fare il proprio meglio. Lo Spezia viene per giocare, sarà una partita diversa molto complicata». SALVEZZA – «Non mi sono fatto una tabella, siamo molto concentrati sull’impegno che abbiamo da lì a breve. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tecnico del Genoa Davideha parlato ai microfoni del canale ufficiale dopo la sfida con il Benevento. Le sue parole Il tecnico del Genoa Davideha parlato ai microfoni del canale ufficiale dopo la sfida con il Benevento. Le sue parole. PASSO INDIETRO – «E’ mancato il gioco però sapevamo che era un’altra partita. Il Benevento si chiude bene e riparte. Abbiamo il merito di aver recuperato in due occasioni. Da qui in avanti dovremo faticare tantissimo. Oggi eravamo troppo tesi. Alcuni giocatori non erano brillanti come al solito e altri non erano al meglio. Si gioca cercando di fare il proprio meglio. Lo Spezia viene per giocare, sarà una partita diversa molto complicata». SALVEZZA – «Non miuna, siamo molto concentrati sull’impegno che abbiamo da lì a breve. ...

Advertising

buoncalcio : Genoa, Ballardini: “Non abbiamo fatto la partita che volevamo” - FaceCup65 : Le persone che non ridono mai,,che non gioiscono delle vittorie,dei goal,dei momenti di condivisione ed esultanza c… - Steve140971 : #GenoaBenevento Ballardini togli Radovanovic che stasse non esiste cazzo... - AlessandroVio2 : Lo dico? Ok, lo dico. Stasera il mister “occhiali da sole” #Ballardini darà lezioni di calcio al catenacciaro… - OLandsknecht : @PierinoSuperTru Sì ma non tirarmi fuori Ballardini -