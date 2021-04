Sky, lascia Maximo Ibarra. Il manager passa a Engineering (Di martedì 20 aprile 2021) Maximo Ibarra lascia Sky per passare a Engineering. Nelle prossime settimane l’azienda deciderà il suo sostituto. MILANO – Maximo Ibarra lascia Sky per passare a Engineering. Secondo quanto scritto da La Repubblica, completata la riorganizzazione del gruppo e chiusa (con una sconfitta) la partita dei diritti tv della Serie A, il manager ha accettato la proposta avanzata dall’azienda lo scorso gennaio per iniziare una nuova avventura professionale. La multinazionale nei prossimi giorni potrebbe annunciare il nuovo sostituto. Il passaggio di Ibarra a Engineering, infatti, era stato deciso a gennaio, ma il manager aveva deciso di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021)Sky perre a. Nelle prossime settimane l’azienda deciderà il suo sostituto. MILANO –Sky perre a. Secondo quanto scritto da La Repubblica, completata la riorganizzazione del gruppo e chiusa (con una sconfitta) la partita dei diritti tv della Serie A, ilha accettato la proposta avanzata dall’azienda lo scorso gennaio per iniziare una nuova avventura professionale. La multinazionale nei prossimi giorni potrebbe annunciare il nuovo sostituto. Ilggio di, infatti, era stato deciso a gennaio, ma ilaveva deciso di ...

