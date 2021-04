Isola, Ubaldo Lanzo aggredisce Vera Gemma. Interviene Ilary Blasi (Di martedì 20 aprile 2021) Isola dei Famosi Il cromatologo si è infuriato e ha aggredito verbalmente la sua compagna d’avventura. Ilary e Rosolino sono intervenuti per placare gli animi Pubblicato su 19 Aprile 2021 Accesi confronti e scontri durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi, di lunedì 19 aprile 2021. Ilary Blasi ha parlato delle nominate, Fariba e Beatrice, deluse dal resto del gruppo. Entrambe si sono avvicinate alle ‘amazzoni’ Miryea e Vera. Gemma, infastidita da Andrea Cerioli, ha spiegato di essersi chiarita con lui dopo la lite avvenuta sull’Isola per il cibo. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, si è mostrato stizzito sostenendo di non cambiare idea. Fariba Tehrani ha ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)dei Famosi Il cromatologo si è infuriato e ha aggredito verbalmente la sua compagna d’avventura.e Rosolino sono intervenuti per placare gli animi Pubblicato su 19 Aprile 2021 Accesi confronti e scontri durante la decima puntata dell’dei Famosi, di lunedì 19 aprile 2021.ha parlato delle nominate, Fariba e Beatrice, deluse dal resto del gruppo. Entrambe si sono avvicinate alle ‘amazzoni’ Miryea e, infastidita da Andrea Cerioli, ha spiegato di essersi chiarita con lui dopo la lite avvenuta sull’per il cibo. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, si è mostrato stizzito sostenendo di non cambiare idea. Fariba Tehrani ha ...

