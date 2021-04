A Belgrado Mager sfida Djere (Di martedì 20 aprile 2021) Gianluca Mager fa il suo esordio nel main draw del "Serbia Open", ATP 250 con un montepremi di 650.000 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center (l'impianto dove si ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Gianlucafa il suo esordio nel main draw del "Serbia Open", ATP 250 con un montepremi di 650.000 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center (l'impianto dove si ...

WeAreTennisITA : Musetti, Sinner e Mager oggi in campo ???? A Barcellona Lorenzo Musetti sfida Feliciano Lopez (12:30), Sinner esordi… - Ubitennis : Oggi a Barcellona sfida a distanza tra Musetti e Sinner, Mager in campo a Belgrado - livetennisit : ATP Belgrado: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Gianluca Mager in singolare e Berrettini-Travag… - federtennis : Gli italiani oggi in campo: ?? Barcellona ?? #Musetti ?? Lopez - LIVE su @SuperTennisTv alle 12:30 ?? @janniksin ?? Ger… - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: Musetti, Sinner e Mager oggi in campo ???? A Barcellona Lorenzo Musetti sfida Feliciano Lopez (12:30), Sinner esordirà c… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgrado Mager A Belgrado Mager sfida Djere ... LIVE alle ore 17.00 (finale) RISULTATI "Serbia Open" ATP 250 Belgrado, Serbia 19 - 25 aprile, 2021 650.000 - terra rossa SINGOLARE Primo turno (q) Gianluca Mager (ITA) c. (9) Laslo Djere (SRB) (5) ...

Serbia Open, il sanremese Gianluca Mager affronta Laslo ere Sanremo . Sorteggiato il tabellone principale del Serbia Open. Gianluca Mager dovrà scendere in campo contro Laslo ere . Il giovane tennista di Sanremo, dopo aver sconfitto ... dell' Atp Belgrado.

Tennis, ATP Belgrado 2021: Gianluca Mager entra nel tabellone principale OA Sport Oggi a Barcellona sfida a distanza tra Musetti e Sinner, Mager in campo a Belgrado Musetti in campo all’ora di pranzo, tardo pomeriggio per Sinner. In mezzo ai due teenager c’è Mager Grande abbondanza di tennisti italiani ad alto livello significa anche grande abbondanza di giocator ...

Quote martedì 20 aprile: Sinner e Musetti favoriti a Barcellona Match difficile per Mager contro Djere a Belgrado. Subito ostacolo Brady per Kvitova a Stoccarda, debutti soft per Mertens e Kudermetova a Istanbul ...

