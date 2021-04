Maradona jr | ' Juve in Superlega? Non vince la Champions dal ' 96'

Advertising

RiccardoGatto5 : @Idkbho1 @jacksancin @acmilan Il tuo brand esiste grazie al calcio italiano, ai Milan Juve, Milan Inter certo ma an… - 3_lorella : Negli anni 80 avevo amici calciatori,una cara amica ne ha sposato uno,ho avuto il priviligio di vedere la prima par… - partenopeoswiss : RT @Ticinonline: Il Napoli ferma l'Inter, ma manca l'aggancio alla Juve @SerieA - paolobarlaam : @MBoruni @juventusfc Nel senso che auspico un approcio meno violento dei tifosi,vuoi venire a vedere un Napoli-Juve… - danisailor7 : RT @impusino: Il Napoli ferma la corsa dell'#Inter e va a -2 dalla Juve, ma dal Diego Armando Maradona escono tutti felici. Terremoto #Supe… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Juve

Corriere dello Sport.it

Anche Diegojr , ai microfoni di Radio Crc , si è unito al vasto coro di "no" alla nascita ... Sui criteri di inserimento e una stoccata alla, tra le maggiori promotrici della nuova ...Alla fine del match di ieri al '', lo stesso trainer salentino ha parlato di futuro, societario in particolare, lasciando presagire qualche possibile cambiamento importante. E, secondo Marco ...Juventus, Inter e Milan non parteciperanno alla riunione informale della Serie A che si terrà questo pomeriggio alle 17,30. Nel corso dell’assemblea, del resto, si discuterà della loro posizione dopo ...Diego Maradona jr a Radio Crc: “I 12 club della Superlega mi hanno deluso. Questo non è calcio, la Uefa si faccia sentire” “I dodici club che hanno creato la Superlega mi hanno deluso. Il calcio si è ...