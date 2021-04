Stefania Picasso | moglie di Franco Gatti madre di Alessio

(Di domenica 18 aprile 2021)è un volto noto del mondo dello spettacolo per essere ladiè il volto noto del mondo della musica grazie al gruppo musicale i Ricchi e Poveri insieme ad Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena. La coppia che si ama da molti anni è rimasta unita nella gioia e nel dolore, supportandosi in ogni vicenda. I due, però, hanno dovuto far fronte a una sofferenza più grande di loro, la perdita di loro figlionel 2013. Un dolore che è stato descritto dal cantante con queste parole, confermando di non presentarsi alla serata di Sanremo: “È contro natura che un figlio di 22 anni sia morto quando un padre di 70, pieno di acciacchi, è ancora vivo. Cerco di tener dentro il mio dolore, ma sono disperato, disperato. Lo ...

Stefania Picasso è la moglie del famoso cantante Franco Gatti, del gruppo de I Ricchi e Poveri. Madre di Alessio, venuto a mancare nel 2013.