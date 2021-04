No Tav ferita gravemente da un lacrimogeno, è ricoverata in ospedale (Di domenica 18 aprile 2021) La donna, di 30 anni, avrebbe subito un’emorragia cerebrale e diverse fratture al volto. Il movimento denuncia l’uso dei candelotti sparati ad altezza d’uomo Leggi su lastampa (Di domenica 18 aprile 2021) La donna, di 30 anni, avrebbe subito un’emorragia cerebrale e diverse fratture al volto. Il movimento denuncia l’uso dei candelotti sparati ad altezza d’uomo

