Covid, Rezza e la ripartenza: "Rischiosa, ma sotto controllo" (Di domenica 18 aprile 2021) Giovanni Rezza, membro del Cts, reputa un rischio le riaperture previste per il prossimo 26 aprile, ma promette l'intervento degli esperti. Covid, Rezza: “Riaperture sono un rischio, ma siamo pronti a intervenire” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Giovanni, membro del Cts, reputa un rischio le riaperture previste per il prossimo 26 aprile, ma promette l'intervento degli esperti.: “Riaperture sono un rischio, ma siamo pronti a intervenire” su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sileri: 'E' ancora presto per togliere il coprifuoco ma riaperture irreversibili'. Rezza: 'Se l'epidemia riparte pr… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Sileri: 'E' ancora presto per togliere il coprifuoco ma riaperture irreversibili'. Rezza: 'Se l'epidemia riparte pronti a… - toro51071 : Covid-19, Rezza (Cts): 'Riaprire è un rischio, ma pronti ad intervenire': - Eib63 : @ilpost Rezza ...ancora parla NON È IL PORTAVOCE #Covid #ISS #CTS - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Sileri: 'E' ancora presto per togliere il coprifuoco ma riaperture irreversibili'. Rezza: 'Se l'epide… -